Завершилися групові етапи Ліги Європи та Ліги конференцій. За підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-офф ЛК.

У плей-офф Ліги конференцій вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛК, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги Європи, – несіяними.

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СК Дніпро-1 взяв друге місце у квартеті з АЗ, Аполлоном і Вадуцом. Дніпровці будуть сіяними, тому можуть зустрітися з Лаціо чи Брагою.

Учасники стикових матчів Ліги конференцій

Сіяні:

Фіорентина

Андерлехт

Лех

Партизан

СК Дніпро-1

Гент

Клуж

Базель

Несіяні (потенційні суперники СК Дніпро-1):

Буде-Глімт

АЕК Ларнака

Лудогорець

Брага

Шериф

Лаціо

Карабах

Трабзонспор

СК Дніпро-1 дізнається суперника по стикових матчах 7 листопада – жеребкування розпочнеться о 15:00 за Києвом. Команди з однієї країни не потраплять одна на одну. Перші матчі заплановані на 16 лютого, а матчі-відповіді – на 23 лютого.

Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій



Істанбул Башакшехір

Вест Хем

Вільяреал

Ніцца

АЗ

Юргорден

Сівасспор

Слован

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