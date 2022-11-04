СК Дніпро-1 дізнався потенційних опонентів у плей-офф Ліги конференцій – найбільше лякає гранд Серії А
Завершилися групові етапи Ліги Європи та Ліги конференцій. За підсумками 6 турів визначилися 24 команди, які зіграють у плей-офф ЛК.
У плей-офф Ліги конференцій вийшли 24 команди. 8 переможців груп напряму потрапили в 1/8 фіналу, а ще 16 розпочнуть боротьбу зі стикових матчів. Команди, які посіли другі місця в групах ЛК, будуть сіяними, а команди, які опустилися в цей турнір з Ліги Європи, – несіяними.
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СК Дніпро-1 взяв друге місце у квартеті з АЗ, Аполлоном і Вадуцом. Дніпровці будуть сіяними, тому можуть зустрітися з Лаціо чи Брагою.
Учасники стикових матчів Ліги конференцій
Сіяні:
Фіорентина
Андерлехт
Лех
Партизан
СК Дніпро-1
Гент
Клуж
Базель
Несіяні (потенційні суперники СК Дніпро-1):
Буде-Глімт
АЕК Ларнака
Лудогорець
Брага
Шериф
Лаціо
Карабах
Трабзонспор
СК Дніпро-1 дізнається суперника по стикових матчах 7 листопада – жеребкування розпочнеться о 15:00 за Києвом. Команди з однієї країни не потраплять одна на одну. Перші матчі заплановані на 16 лютого, а матчі-відповіді – на 23 лютого.
Учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
Істанбул Башакшехір
Вест Хем
Вільяреал
Ніцца
АЗ
Юргорден
Сівасспор
Слован
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