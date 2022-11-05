Ранее представитель "орлов" называл Лигу Европы и Лигу конференций турнирами для неудачников типа Ромы. Впрочем, Лацио умудрился вылететь из второго евротурнира и продолжит свой путь в 1/16 третьего финала.

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"Было бы идеально, если бы Лацио всегда играл в самых высоких европейских турнирах. Однако теперь, когда мы оказались в Лиге конференций, я хочу, чтобы наш клуб прошел это соревнование до самого конца. Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть этот турнир. Трофей всегда важен и остается на вечность", – приводит слова Таре Roma Press.

Напомним, прошлый розыгрыш ЛК выиграла другая римская команда – Рома. В четверг Лацио занял третье место группы ЛЕ и спустился в 1/16 финала менее статусного евротурнира, где может встретиться с СК Днепр-1. Жеребьевка запланирована на понедельник (7 ноября).

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