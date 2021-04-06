Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс відверто щасливий, адже досягнув позначки у 100 забитих м'ячів у чемпіонатах України. Сталось це у матчі з Ворсклою, де "гірник" оформив переможний дубль.

"Я дуже щасливий. Особливий момент для мене. Коли я ще дуже молодим приїхав в Україну, мріяв провести тут гарну кар'єру й досягти багатьох цілей. 100 голів у чемпіонаті демонструють, що все йде правильно і що робота дає свої плоди.

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Шахтар грає в атакувальний футбол, і в нас завжди багато гольових моментів. Дякую всім партнерам, які мені асистували. Напевно, дуже важливим був перший гол за Шахтар – у матчі з Десною. Він дав відчуття впевненості у собі, щоб потім забити ще багато м'ячів", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.

Окрім "гірників", Жуніор пограв в Україні за Динамо та донецький Металург. У нинішньому сезоні він провів 27 матчів на клубному рівні, відзначився 7 голами та ще одним асистом.

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