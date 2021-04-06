Матч із Ворсклою запам'ятався етнічному бразильцю переможнем дублем, завдяки якому він дістався позначки у 100 голів в історії чемпіонату України. Шахтар вирішив подарувати на пам'ять футболку із відповідним числом. Вручав її Сергій Палкін, після чого і прокоментував досягнення Жуніора Мораєса.

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"Сьогодні це має історичну вагу. Уперше протягом нашої історії чинний футболіст Шахтаря досягнув показника в 100 голів у чемпіонаті України. Це досить серйозне досягнення. Жуніор потрапив, скажімо так, у клуб п'ятьох, куди входять Шацьких, Ребров, Селезньов і Воробей. Проте в Мораєса значно кращий коефіцієнт результативності. І додам, що зі 100 голів більшість він забив за Шахтар.

Для мене кожен гол Жуніора є дуже значущим. Від форварда вимагають голів. Над цим працює вся команда: щоб у нас було якнайбільше голів. Коли вони в нас є, тоді є й перемоги, а це головне, що нам потрібно", – цитує Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, окрім Шахтаря, Мораєс пограв в Україні за Динамо та донецький Металург. У нинішньому сезоні він провів 27 матчів на клубному рівні, відзначився 7 голами та ще одним асистом.

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