"Гадаю, ми зіграли добре. У нас був період у другому таймі, коли ми втратили кількох гравців через травми, і я думав, що ми можемо легко здатися. Замінити їх було доволі важко, але ми справді виросли і змогли нарешті забити.

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Реакція на гол Ярмоленка багато говорить про наш клуб. Всі підтримують Андрія. Фанати були чудовими. Вони зрозуміли, що це так важливо для Ярмоленка. Це зрозуміли і ми, це зрозуміли гравці, бо ми бачимо, як важко йому та його родині з тим, що відбувається у його країні. Це важко для всіх українців.

У футболі є щось таке, що може змінити життя. Ви можете вигравати матчі, вигравати кубки, і це змусить вас почуватися краще. Я це відчуваю упродовж всієї кар'єри тренера. Ти програєш матчі, потім виграєш, і це трохи піднімає тобі настрій. Сподіваюся, сьогодні Ярмоленко почуватиметься набагато краще", – цитує Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

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