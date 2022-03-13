"Думаю, мы сыграли хорошо. У нас был период во втором тайме, когда мы потеряли несколько игроков из-за травм, и я думал, что мы можем легко сдаться. Заменить их было довольно тяжело, но мы действительно выросли и смогли наконец забить.

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Реакция на гол Ярмоленко многое говорит о нашем клубе. Все поддерживают Андрея. Фанаты были великолепны. Они поняли, что это столь важно для Ярмоленко. Это поняли и мы, это поняли игроки, потому что мы видим, как тяжело ему и его семье с тем, что происходит в его стране. Это тяжело для всех украинцев.

В футболе есть нечто, что может изменить жизнь. Вы можете выигрывать матчи, выигрывать кубки, и это заставит вас чувствовать себя лучше. Я это чувствую на протяжении всей карьеры тренера. Ты проигрываешь матчи, потом выиграешь, и это немного приподнимает тебе настроение. Надеюсь, сегодня Ярмоленко будет чувствовать себя гораздо лучше", – цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

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