Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зійдуться у фіналі Кубка Англії 2023/24. Стартові склади та посилання на трансляцію – в цій новині.

Матч Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на платформах MEGOGO та Setanta Sport, але також є можливість безкоштовного перегляду на YouTube. За головними подіями матчу можна стежити в текстовому онлайні Футбол 24.

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Другий рік поспіль Кубок Англії розігрують манчестерські клуби. Минула дуель завершилася перемогою Сіті з рахунком 2:1. Команда Гвардіоли виступає відвертим фаворитом і цього разу, розраховуючи оформити "золотий дубль". Для Юнайтед це шанс врятувати жахливий сезон, хоча преса відправляє Еріка Тен Хага у відставку за будь-якого результату.

Стартовий склад Манчестер Сіті:

Манчестер Юнайтед: