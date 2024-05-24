Товариські матчі

А-Ліга Олл-Старз – Ньюкасл – 8:0

Голи: Олд, 5, Мілановіч, 25, Таггарт, 34, Стамателопулос, 62, 74, Холлмен, 82, Кортні-Перкінс, 90, Краєв, 90+1

Ньюкасл вирушив у турне до Австралії, де зустрівся зі збірною зірок місцевої першості. Здавалось би, що це може бути цілком рівна гра, але основа команди Едді Хау не грала, оскільки лише нещодавно завершився сезон. Тому на поєдинок вийшов молодіжний склад "сорок", а єдиним досвідченим гравцем у складі був воротар Марк Гіллеспі.

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Вже на 5-й хвилині Олд розпечатав ворота Гіллеспі. Мілановіч проштовхнув м'яч повз воротаря після дивного рикошету від захисника, а Таггарт ударом з лінії штрафного зробив перевагу розгромною. У другому таймі стало ще гірше. Стамателопулос оформив дубль, а Холлмен, Кортні-Перкінс та Краєв добили Ньюкасл.