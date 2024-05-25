"Я задоволений, що Баварію пов'язують з Вінні. Я дуже високо оцінюю його роботу. Хочу, щоб Баварія ухвалила найкраще рішення, вони цього заслуговують. Я люблю цей клуб з багатьох причин. Якщо вони вірять, що це правильно, то ми однозначно підтримаємо цього хлопця.

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Я досі переконаний, що Компані колись стане тренером Ман Сіті. Ви зателефонуєте мені, коли це станеться. Байдуже, що він вилетів з Бернлі. Те, що я відчував у матчах проти нього... Я його трохи знаю, маю високу думку про його роботу, його особистість, знання гри, роботу зі ЗМІ. Багато важливих речей", – цитує Гвардіолу City Xtra.

Нагадаємо, каталонець тренував Компані з 2016 по 2019 роки. Бельгієць у Бернлі також намагався будувати стильну сучасну команду, але фінішувала вона на передостанньому місці АПЛ. Це не лякає Баварію, яка веде активні перемовини з 38-річним фахівцем.

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