"Це було так емоційно для мене через ситуацію у моїй країні. Мені так важко зараз, у цей момент думати про футбол, коли щодня російська армія вбиває українців.

Це було так емоційно. Щиро кажучи, я не знаю, що сказати. Я просто хочу подякувати своїм товаришам по команді, які підтримують мене весь час, кожен день. Уболівальникам Вест Хема, які також підтримують мене і всіх українців. Дякую усім британцям, тому що ми відчуваємо, що ви нас підтримуєте.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Астон Вілла – 2:1

Я відчував підтримку вболівальників і намагався викластись на полі, бо знаю, наскільки важливою для нас була сьогоднішня гра. Я не готовий на 100%, тому що за останні два тижні я тренувався, можливо, три чи чотири рази. З 26 лютого мені дозволили відпочивати чотири дні, бо було неможливо тренуватися, я думав тільки про свою сім'ю та своїх людей. Я просто намагався викластись на полі.

Мій гол? Бенрама віддав мені м'яч. У штрафному у вас не так багато часу, тому потрібно робити все дуже швидко, і я встиг. Для мене дуже важливо відчувати підтримку з боку тренера, моїх товаришів по команді та вболівальників. Коли я це відчуваю, я віддаю всі сили вболівальникам та клубу", – цитує Ярмоленка ВВС.

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