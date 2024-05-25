У суботу відбулись завершальні матчі 10-го туру другого етапу у Групі вибування Першої ліги. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 10-й тур

Група вибування

Буковина – МФК Металург – 2:0

Голи: Андрейчук, 14, Будняк, 16

Металіст – Чернігів-ШВСМ – 1:1

Голи: Тепляков, 11 – Ментей, 45+2

Вилучення: Вересоцький, 73 (Чернігів-ШВСМ, друга жовта картка)

Хуст – Діназ – 1:7

Голи: Станкович, 55 (п.) – Новіков, 18, Мораренко, 19, Паламар, 35 (п.), Соловйов, 46, Мартинюк, 53, Коваленко, 76, Шевченко, 81

Нива Т – Кремінь – 1:1

Голи: Козак, 41 – Куць, 73

Поділля – Гірник-Спорт – 2:0

Голи: Кобзар, 3 (п.), 12

Перша ліга: визначились команди, які боротимуться у плей-офф за вихід в УПЛ

Буковина у матчі з МФК Металургом підтвердила статус команди, яка наступного сезону буде серйозно боротись за вихід в УПЛ. Чернівчани на очах свого свіжопризначеного головного тренера Валерія Кривенцова ще на початку зустрічі протягом двох хвилин забили запоріжцям два сухих голи і довели гру до логічного завершення. Як наслідок, Буковина набрала 41 очок, очоливши Групу виживання. МФК Металург став 17-м і побореться за виживання у Першій лізі з друголіговим Звягелем.

Чернігів-ШВСМ у матчі з Металістом офіційно оформив виліт у Другу лігу. Харків'яни вийшли вперед вже на початку матчу, але суперник спромігся забити "гол у роздягальню". В середині тайму Вересоцький заробив другу жовту картку і залишив гостей у меншості. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю.

Діназ на виїзді влаштував пекло Хусту, накидавши йому сім голів. Таким чином, підопічні Олександра Головка в останный момент зуміли випередити закарпатців на 1 очко і зберегли прописку у Першій Лізі. Хуст у матчі плей-офф зіграє з Дружбою.

Тернопільска Нива вдома розписала нічию з Кременем, який ще раніше оформив виліт у нижчий дивізіон, а Поділля здолало Гірник-Спорт, відправивши команду з Горішніх Плавнів у Другу лігу.

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