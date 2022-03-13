В рамках недільньої програми 29-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 29-й тур

Вест Хем – Астон Вілла – 2:1

Гол: Ярмоленко, 70, Форналс, 82 – Ремзі, 90

Лідс – Норвіч – 2:1

Гол: Родріго, 14, Гелхардт, 90+4 – Маклін, 90+1

Саутгемптон – Уотфорд – 1:2

Голи: Ельюнуссі, 45 – Кучо, 14, 34

Челсі – Ньюкасл – 1:0

Гол: Хаверц, 79

Вест Хем внаслідок поразки Ліверпулю в попередньому турі серйозно ускладнив собі життя, відпустивши МЮ на п'ять очок, а Арсенал – на три. Знизу підтискали Вулверхемптон і Тоттенхем, тож "молотобійці" могли взагалі без зони єврокубків залишитись. У таких умовах домашня перемога над Астон Віллою була критично важливою.

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Втім, перший тайм виявився вкрай слабким і бідним на моменти. За 11 хвилин після старту другого Девід Мойєс не витримав, кинувши у бій Ярмоленка – і це спрацювало! На 70-й хвилині він прийняв передачу в штрафний від Бенрама й другим дотиком ефектно відправив м'яч у дальній кут. 1:0! Це перший гол Андрія в АПЛ, починаючи з липня 2020 року. До речі, тоді він теж вийшов на заміну й забив Астон Віллі.

За 12 хвилин Вест Хем добив бірмінгемців. Бенрама оформив другий асист – цього разу на Форналса. 2:0! Ремзі на 90-й скоротив відставання, однак відігратись Астон Вілла вже не змогла. Вест Хем святкує перемогу.

У паралельній зустрічі Лідс приймав Норвіч, намагаючись здобути першу перемогу під керівництвом Джессі Марша. Вже на 14-й хвилині Родріго вивів йоркширців уперед – і його гол залишався єдиним до кінця основного часу. Втім, на 1-й компенсованій Маклін несподівано зрівняв рахунок.

Здавалося, що це буде нічия, однак господарі не здалися. Марш одразу ж випустив на поле Гелхардта, а той вже на 4-й компенсованій забив другий гол у ворота "канарок" – він і приніс Лідсу перемогу. 2:1!

Саутгемптон у рідних стінах зустрівся з Уотфордом. "Шершні" у випадку перемоги порівнялись б з Евертоном за очками – а "іриски" йшли прямо над зоно вильоту, тримаючись на рятівній 17-й сходинці. Мотивація гостей була такою сильною, що вони провели два голи ще до 34-ї хвилини – в обох випадках відзначився Кучо Ернандес.

Саутгемптон скоротив відставання перед перервою зусиллями Ельюнуссі. Втім, за весь другий тайм "святим" так і не вдалося забити ще один гол. Фінальний свисток зафіксував несподівану перемогу Уотфорда, якому вдалося перервати 4-матчеву безвиграшну серію.

Челсі на "Стемфорд Брідж" приймав Ньюкасл. "Сороки" не знали поразок у 9-ти матчах АПЛ поспіль, тож лондонці мали готуватись до важкого поєдинку – таким він і вийшов. На перерву команди відправились за нулів на табло, і навіть після виходу Лукаку й Ковачіча в середині другого тайму дотиснути гостей ніяк не вдавалося.

Аж на 79-й хвилині Хаверц зумів відкрити рахунок з передачі Жоржінью. Його гол і вирішив долю протистояння. Челсі святкує мінімальну перемогу.

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