Віктор Циганков розпочав виїзне каталонське дербі в основному складі. Це було вже шосте поспіль потрапляння у старт, що говорить про статус лідера у Жироні. Видання Mundo Deportivo перед матчем приділило особливу увагу саме екс-динамівцю – зокрема, медійники згадали про гол українця на Камп Ноу в Лізі чемпіонів.

Телеканал DAZN, своєю чергою, підготував цікаву інфографіку, порівнявши правих вінгерів Барселони й Жирони – тобто, Рафіньї й Циганкова. У обох рівна результативність, однак українець зіграв у Ла Лізі на три матчі менше. Круто!

Хаві після ганебної поразки в Ель Класіко провів дві зміни у складі, які потягнули позиційні перестановки. Замість Алонсо в центрі оборони вийшов Гарсія, а з ним у парі став грати Араухо. Кунде перевели на правий фланг, а замість Кесьє в основі з'явився Фаті – відповідно, Гаві з позиції вінгера відійшов глибше.

Хороший перший тайм Жирони та Циганкова зокрема

Гості одразу ж дали зрозуміти, що наміру притискатись до власних воріт у них немає. Перший момент у зустрічі провела саме Жирона. Вілья отримав передачу на хід і виконав подачу на дальній край штрафного, а Циганков стріляв у дотик метрів з семи – повз ворота! Взнаки далася права нога, якою бив українець. Це була друга хвилина дербі.

Ще за десять хвилин на правий край карного майданчика увірвався Кастельянос, який завдав удар у ближній кут. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки. Це були усі небезпечні епізоди біля воріт Барселони до перерви, що аж ніяк не говорило про якість гри гостей.

Підопічні Мічела зустрічали Барсу середнім блоком, особливу увагу приділяючи опіці Бускетса. Жирона без м'яча старалася розташовуватись компактно, тож вінгери трималися ближче до опорників. Дистанції між футболістами були такими, що більшість передач через цей блок не доходили до адресата.

Віктор гарно проявляв себе у цій роботі, страхуючи за потреби, а без неї залишаючись відкритим для контрвипадів.

Щоправда, партнери українця активніше залучали лівий фланг, адже там виникало більше простору – взаємодія Кунде й Рафіньї залишала бажати кращого. Тим не менш, Циганков часто брав участь у комбінаціях, заробив на собі один фол і організував одну атаку пасом на хід.

Проблемний тайм Барси

"Блаугранас" непогано стартували у дербі. Зокрема, вже за кілька хвилин після моменту Циганкова з меж штрафного стріляв Лєвандовскі. М'яч пролетів над поперечкою.

Крім того, під інтенсивним пресингом на 9-й хвилині центрбек Буено віддав пас повз голкіпера у власні ворота. Гассаніга в останню мить вибив м'яч у підкаті.

Втім, досить швидко гра вирівнялась. Підопічним Хаві не вистачало динаміки, аби розкривати середній блок Жирони. У пошуку м'яча Лєвандовскі можна було помітити аж у центрі на фланзі – і саме у фланги господарі скеровували свої атаки. Втім, ліворуч Бальде й Фаті нічого цікавого не організували.

Куди веселіше було праворуч. Рафіньї створювали ізоляції, після чого запускали передачі йому на хід. Більша частина його ривків завершилась втратами, але на 36-й хвилині він влетів на правий край штрафного та пробив з гострого кута.

Гассаніга перевів на кутовий, а подача з нього завершилась ударом Араухо з близької відстані. Голкіпер відбив м'яч прямо на лінії воріт! Сфера майже перетнула стрічку, але система GoaLine не дала сигнал арбітру – значить, голу не було...

Ближче до завершення першого тайму Кунде почав активніше підключатись до атак, а Жирона стала підсідати. Тим не менш, тиск ні у що не вилився. Перед перервою режисери вихопили кадр дівчинки, яка заснула на Камп Ноу – це була яскрава ілюстрація футболу Барселони.

Жирона ледь не шокувала Барсу в другому таймі. Циганкову не дали забити

У роздягальні Хаві замінив Серхі Роберто на Кесьє, але гра каталонців не стала цікавішою. Все навіть погіршилось – Жирона двічі спіймала "кулес" на небезпечних контратаках. В них прекрасно проявив себе Циганков, однак партнери запороли моменти.

Найкращий із них стався на 55-й хвилині, коли Іван Мартін однією передачею вивів Кастельяноса сам на сам із тер Штегеном. Паралельним курсом біг Циганков, але Таті поскупився на пас – він пробив у дальній кут. Вийшло дуже неточно.

На 69-й хвилині жиронці знову підвели Віктора. Після невдалої подачі Барселони з кутового гості запустили Коуту у ривок правим флангом. Ян міг віддати пас на хід Циганкову, організувавши вихід 2-в-1 – втім, вінгер обрав складніше рішення. Він запустив діагональ, яка виявилась неідеальною і яку довго обробляли. Момент було втрачено.

Останні 11 хвилин Циганков догравав ліворуч, адже на полі з'явився Коуту. Українець відіграв їх гідно, не зробивши жодної позиційної помилки. Втім, пасувати з цього краю йому було важче: наш співвітчизник віддав тільки три передачі з лівого флангу – двічі це було невдало.

Вітю замінили на 71-й хвилині. Екс-динамівець виграв усі три єдиноборства, заробив на собі два фоли та допустив 8 втрат при 20 дотиках. 19 із 25 його пасів виявились точними, плюс не забуваємо про три моменти за участі екс-динамівця.

Барселона провалила другий тайм, але могла перемогти

"Блаугранас" же створили цілий нуль небезпечних моментів у основий час. Навіть перспективних атак у виконанні підопічних Хаві не згадати, хоча він освіжив гру Торресом та Альбою. Біля власних воріт Барселона була гострішою, ніж біля чужих – на 73-й хвилині Араухо зрізав простріл у напрямку власних воріт, але м'яч прокотився біля ближньої стійки.

Лишень на 4-й компенсованій хвилині Барса могла вирвати перемогу внаслідок подачі з кутового. Гаві замикав її ударом головою під поперечину, але Гассаніга врятував Жирону. Ще за кілька хвилин Лєвандовскі пробивав п'яткою з меж штрафного – поруч зі стійкою! Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

Зінченко застав пробудження дракона і згорів: гра на три позиції, розпач, тролінг, бали і приємний нюанс проти Ліверпуля