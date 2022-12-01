У матчі 3-го туру групового етапу Мундіалю між Аргентиною та Польщею, окрім підсумкового результату, була й інша інтрига: увесь світ спостерігав за розвитком конфлікту між двома форвардами Барселони – колишнім і нинішнім.

Наприкінці матчу Мессі двічі обіграв Роберта, і поляк сфолив. Форвард Барселони пішов просити вибачення у Лео, але той навіть не подивився у його бік, показово проігнорувавши. Після фінального свистка Лєвандовскі знову намагався поговорити з аргентинцем, та коротка розмова виявилась дуже холодною.

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Обоє відмовляються коментувати цей епізод, проте аргентинська преса швидко знайшла першоджерело конфлікту. Виявляється, Мессі не пробачив Роберту різких висловлювань після власної перемоги на "Золотому м'ячі-2021". Відео скандального моменту можна переглянути на YouTube-каналі "Футбол 24"

Нагадаємо, Аргентина впевнено здолала Польщу (2:0) і вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022 – "Кадра" пробилась у плей-офф лише завдяки результату паралельного матчу між Мексикою та Саудівською Аравією (2:1).

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