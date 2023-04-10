Якщо Мессі повернеться влітку в Барселону, то не гратиме на позиції нападника. Як інформує Mundo Deportivo, боси "блаугранас" розглядають Лео як четвертого півзахисника команди.

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З цієї причини Барселона має намір підписати влітку ще одного форварда. Згідно з джерелом, клуб веде переговори з 18-річним Вітором Роке з Атлетіко Паранаенсе і тримає в голові варіант із поверненням форварда Челсі П'єра-Емеріка Обамеянга.

Ціна на Роке "кусається", тому каталонський клуб хоче запропонувати бразильській стороні варіант з орендою гравця з правом викупу.

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