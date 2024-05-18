Зірка Барселони ледь не побився з братом Хаві: "У наступному матчі ти не граєш"
Кінцівка сезону 2023/24 складається для Барселони вкрай нервово.
Неприємний інцидент трапився 29 квітня у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Валенсії, повідомляє AS з посиланням на Jijantes.
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За рахунку 2:2 Хаві вирішив замінити Рафінью, активно жестикулюючи в бік бразильця. Вінгер Барселони вирішив, що з нього роблять цапа-відбувайла, і дуже невдоволено покидав поле. На бровці Рафінья вигукнув кілька грубих слів у бік Оскара Ернандеса – помічника та брата Хаві. Головний тренер швидко приборкав підопічного: "Заспокойся, у наступному матчі ти не граєш".
Зустріч з Жироною Рафінья справді почав у запасі, вийшов на поле, але не допоміг уникнути поразки 2:4. Ця невдача Барси зробила Реал чемпіоном. "Кулес" завершують сезон без жодного трофея, але все ж вирішили зберігати Хаві.
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