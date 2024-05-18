Неприємний інцидент трапився 29 квітня у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Валенсії, повідомляє AS з посиланням на Jijantes.

"Хто це говорить?": Хаві вибухнув після запитань про його майбутнє в Барселоні

За рахунку 2:2 Хаві вирішив замінити Рафінью, активно жестикулюючи в бік бразильця. Вінгер Барселони вирішив, що з нього роблять цапа-відбувайла, і дуже невдоволено покидав поле. На бровці Рафінья вигукнув кілька грубих слів у бік Оскара Ернандеса – помічника та брата Хаві. Головний тренер швидко приборкав підопічного: "Заспокойся, у наступному матчі ти не граєш".

Зустріч з Жироною Рафінья справді почав у запасі, вийшов на поле, але не допоміг уникнути поразки 2:4. Ця невдача Барси зробила Реал чемпіоном. "Кулес" завершують сезон без жодного трофея, але все ж вирішили зберігати Хаві.

| On getting subbed out against Valencia, Raphinha insulted Xavi’s brother and assistant Oscar Hernández and then Xavi told him: “Calm down, you won’t play against Girona now". [@gerardromero] pic.twitter.com/KBL8G1f0a3 — Barça Insider (@theBarcaInsider) May 18, 2024

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