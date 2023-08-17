"Те, що Тімбер отримав таку травму – це великий удар для команди, тому що ми підписували його з чіткими намірами. Він приносив команді багато користі, але цього року він більше не зможе робити цього.

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Ми маємо адаптуватися. На жаль, таке трапляється і ми маємо рухатися далі. Ми завжди відкриті, і маємо вміти реагувати на травму на трансферному ринку. Сподіваюся, скоро Зінченко буде доступний. Габріел Жезус, як і раніше, недоступний, але, сподіваюся, що скоро він також повернеться.

Чи стане травма Тімбера шансом для Тірні? Це можливість для кожного. Нам знадобляться всі, і всі будуть важливі. Кількість, яку ми маємо в складі, особливо на тих позиціях, зараз більш обмежена. Чи входить він у мої плани? Він грав у матчі за Суперкубок Англії, тож такий гравець, безсумнівно, є частиною планів", – наводить слова Артети football.london.

Нагадаємо, що Тімбер, який може зіграти на позиції лівого захисника, травмував передню хрестоподібну зв'язку правого коліна, через що вибув на термін від 6 до 9 місяців.

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