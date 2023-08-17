"То, что Тимбер получил такую травму – это большой удар для команды, потому что мы подписывали его с четкими намерениями. Он приносил команде много пользы, но в этом году он больше не сможет делать этого.

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Мы должны адаптироваться. К сожалению, такое случается и мы должны двигаться дальше. Мы всегда открыты, и должны уметь реагировать на травму на трансферном рынке. Надеюсь, скоро Зинченко будет доступен. Габриэл Жезус по-прежнему недоступен, но, надеюсь, что скоро он также вернется.

Станет ли травма Тимбера шансом для Тирни? Это возможность для каждого. Нам понадобятся все, и все будут важны. Количество, которое мы имеем в составе, особенно на тех позициях, сейчас более ограничено. Входит ли он в мои планы? Он играл в матче за Суперкубок Англии, поэтому такой игрок, несомненно, является частью планов", – приводит слова Артеты football.london.

Напомним, что Тимбер, который может сыграть на позиции левого защитника, травмировал переднюю крестообразную связку правого колена, из-за чего выбыл на срок от 6 до 9 месяцев.

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