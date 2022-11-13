"Я не побачив самого моменту, коли Миколенко отримав цей удар. Побачив, що він на газоні вже після того, як ми забили гол.

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Сподіваюсь, з Миколенком все гаразд. Щоправда, мені здалося, що він травмував не голову, а плече. У будь-якому випадку, здоров'я футболіста найважливіше", – цитує О'Ніла офіційний сайт Борнмута.

Нагадаємо, українець зіткнувся головою з суперником на 29-й хвилині і не зміг продовжити поєдинок. Його одразу ж було замінено на Коулмена. За припущенням відомого українського спортивного лікаря Дмитра Бабелюка у Миколенка – банальний струс мозку і це не матиме серйозних наслідків для його здоров'я.

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