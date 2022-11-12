Віталій Миколенко традиційно вийшов у стартовому складі. Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – Евертон на "Футбол 24", стартував о 17:00. Якихось 4 дні тому ці команди зустрічалися на тому ж стадіоні Дін Корт (спонсорська назва Віталіті). Борнмут виніс ліверпульців 4:1. І хоча цього разу склади радикально помінялися в обох суперників, сценарій впевненої перемоги "вишеньки" знову почали писати впевненим почерком. Веселий футбол з перших же хвилин. "Іриски" огризнулися (Мопе після пасу Грея з лівого флангу розвернувся і пробив вище), а потім посипалися моменти на ворота команди Лемпарда.

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Соланке з Тавернієром блискуче загострювали, обмінюючись ударами і створеними моментами. Не дивно, що саме ця парочка організувала перший гол. Соланке пробив, Пікфорд дуже невдало парирував, Миколенко не втримав Тавернієра. Завинив Віталій і в другому пропущеному м'ячі. Біллінг встиг пробити з нульового кута, Тавернієр добивав головою, снаряд пролетів усіх, а на лінії воріт Кіфер Мур вгатив у порожні з метра. При цьому валлієць ще й влетів у голову Миколенка, який програв йому верхову боротьбу. Відтак українця замінили на 29 хвилині з підозрою на струс мозку, плюс проблема з плечем.

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Соланке знову вивели на розстрільну позицію. Сантиметри відділили від розгромного рахунку. Господарі ще й на пенальті претендували, коли Тавернієра блокували у штрафному гостей. Борнмут награв на вражаючі 1,54 очікуваного гола, тоді як в Евертона показник xG за підсумками першого тайму становив лише 0,28. Цілих 7 ударів гості дозволили супернику з меж власного штрафного. Неприпустима розкіш.

Другий тайм не особливо відрізнявся. Евертон створив перший момент тільки тоді, коли Онана схопив суперника за шию, судді зафіксували фол. Тавернієр (двічі), Біллінг і Соланке по черзі розстрілювали ворота Пікфорда, який при 2 пропущених ще й видав 5 сейвів за 50 хвилин. Тарковскі з меж воротарського дав вище. Паттерсон здалеку бахнув над поперечиною. Соланке відповів своїм ударом повз, коли Пікфорд уже було безпорадно проводив м'яч очима.

Ще кілька подач – лише так сьогодні загострює Евертон. А на 68 хвилині Борнмут забиває третій. Ліверпульці відверто не дають собі ради зі швидкими контратаками суперника. Тавернієр пробачив поганим пасом, але друга хвиля принесла стандарт. Кук подав, Ентоні розстріляв Пікфорда з вбивчої відстані. Після кросу Івобі всі проскочили повз м'яч, але Патерсон з гострого кута не заніс у порожні ворота. Біллінг розрізним пасом вивів Соланке на побачення з голкіпером. Евертон врятував лише офсайд, який скасував гол екс-форварда Ліверпуля.

Біллінг перед заміною і оваціями стоячи встиг прорватися у штрафний і дуже небезпечно пробити – мінімальний промах. Загалом справедлива перемога – друга розгромна поразка команди Лемпарда за кілька днів у протистоянні цих клубів. Борнмут вибирається з межі зони вильоту на 13 місце, набираючи 16 очок. Евертон опускається на 17 рядок: 14 балів знову загрожують боротьбою за виживання.

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