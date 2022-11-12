Миколенко зазнав моторошної травми у зіткненні головами – українця довелося негайно міняти
Захисник Евертона Віталій Миколенко не зміг дограти навіть перший тайм матчу проти Борнмута.
Легіонер "ірисок" зазнав травми, коли суперник забивав другий гол. Нападник Борнмута Кіффер Мур вколотив м'яч і зіткнувся головами з Миколенком. Гравець "вишень" без проблем продовжив матч, а от Віталія виводили лікарі і негайно замінили на Коулмена. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк дав власну оцінку епізоду.
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"Миколенка змінили після струсу, який відбувся внаслідок зіткнення головами українця та Кіффера Мура. Як відомо, у Англії діє правило, коли необхідно обов’язково міняти гравця, у якого є підозра на струс головного мозку. Після зіткнення Віталій довго не міг піднятися, а коли таки встав, то одразу присів, що свідчить про запаморочення. Нічого надто серйозного бути не має, тим більше попереду невелика відпустка", – написав Бабелюк в Telegram.
Додамо, що Миколенко не пропускав жодного матчу АПЛ в цьому сезоні. Попереду місячна перерва на чемпіонат світу, тому Евертон навряд сильно постраждає від цього неприємного епізоду.