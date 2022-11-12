Захисник Евертона Віталій Миколенко не зміг дограти навіть перший тайм матчу проти Борнмута.

Легіонер "ірисок" зазнав травми, коли суперник забивав другий гол. Нападник Борнмута Кіффер Мур вколотив м'яч і зіткнувся головами з Миколенком. Гравець "вишень" без проблем продовжив матч, а от Віталія виводили лікарі і негайно замінили на Коулмена. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк дав власну оцінку епізоду.

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"Миколенка змінили після струсу, який відбувся внаслідок зіткнення головами українця та Кіффера Мура. Як відомо, у Англії діє правило, коли необхідно обов’язково міняти гравця, у якого є підозра на струс головного мозку. Після зіткнення Віталій довго не міг піднятися, а коли таки встав, то одразу присів, що свідчить про запаморочення. Нічого надто серйозного бути не має, тим більше попереду невелика відпустка", – написав Бабелюк в Telegram.

Додамо, що Миколенко не пропускав жодного матчу АПЛ в цьому сезоні. Попереду місячна перерва на чемпіонат світу, тому Евертон навряд сильно постраждає від цього неприємного епізоду.