"Це був поганий виступ і відповідний результат. Цілком очевидно, що це недостатній рівень для Евертона. Наша помилка призвела до першого гола, але другий не можна було зараховувати. Захисник падає через травму голови (спочатку Тарковскі, потім Миколенко – прим. Футбол 24), тому гра має бути зупинена.

Жахіття Миколенка у відеоогляді матчу Борнмут – Евертон – 3:0

Суддя помилився у цьому моменті, але це не той випадок, коли все можна звалити на арбітра. Наша реакція була неправильною, важко відіграватись у гостях після 0:2. Це дає супернику та його вболівальникам потужний імпульс. З нашого боку зусиль було недостатньо", – цитує Лемпарда офіційний сайт Евертона.

"Іриски" програли другий матч АПЛ поспіль і випереджають зону вильоту всього на очко. Попереду тривала пауза на чемпіонат світу.

Евертон розгромно влетів одному з аутсайдерів у матчі АПЛ – Миколенко став співучасником 2 голів і швидко травмувався