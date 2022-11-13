"Надеюсь, что с Миколенком все хорошо": наставник Борнмута обеспокоен травмой украинца
Главный тренер "вишен" Гэри О'Нил выразил обеспокоенность из-за повреждения, полученного защитником Эвертона Виталием Миколенко в матче 16-го тура АПЛ.
"Я не увидел самого момента, когда Миколенко получил этот удар. Увидел, что он на газоне уже после того, как мы забили гол.
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Надеюсь, с Николаем все хорошо. Правда, мне показалось, что он травмировал не голову, а плечо. В любом случае, здоровье футболиста самое важное", – цитирует О'Нила официальный сайт Борнмута.
Напомним, украинец столкнулся головой с соперником на 29-й минуте и не смог продолжить поединок. Его сразу же заменили на Коулмена. По предположению известного украинского спортивного врача Дмитрия Бабелюка у Миколенко – банальное сотрясение мозга и это не будет иметь серьезных последствий для его здоровья.
Эвертон разгромно влетел одному из аутсайдеров в матче АПЛ – Миколенко стал соучастником 2 голов и быстро травмировался