"Я не увидел самого момента, когда Миколенко получил этот удар. Увидел, что он на газоне уже после того, как мы забили гол.

"Второй гол нельзя было засчитывать": у Лемпарда есть претензии к судье по мотивам травмы Миколенко

Надеюсь, с Николаем все хорошо. Правда, мне показалось, что он травмировал не голову, а плечо. В любом случае, здоровье футболиста самое важное", – цитирует О'Нила официальный сайт Борнмута.

Напомним, украинец столкнулся головой с соперником на 29-й минуте и не смог продолжить поединок. Его сразу же заменили на Коулмена. По предположению известного украинского спортивного врача Дмитрия Бабелюка у Миколенко – банальное сотрясение мозга и это не будет иметь серьезных последствий для его здоровья.

Эвертон разгромно влетел одному из аутсайдеров в матче АПЛ – Миколенко стал соучастником 2 голов и быстро травмировался