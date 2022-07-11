Нападник "жовтих канарок" Сердар Дурсун поділився очікуваннями від протистояння з "біло-синіми" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Звісно, це дуже важливо, вболівальники Фенербахче сумували за Лігою чемпіонів.

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Сподіваюсь, ми добре підготуємось та матимемо хороший план на гру 20 липня. Це важливо і для Туреччини, і для Фенербахче. Динамо – складний суперник, вони добре грають. Я сподіваюсь на краще, що ми добре зіграємо та пройдемо далі", – цитує Дурсуна офіційний сайт турецької команди.

До слова, напередодні Фенербахче у черговому спарингу здолав Халл Сіті (2:0), здобувши вже п'яту перемогу поспіль.

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у Лодзі. Матч-відповідь – 27 числа у Стамбулі.

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