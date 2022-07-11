Нападающий "желтых канареек" Сердар Дурсун поделился ожиданиями от противостояния с "бело-синими" в квалификации Лиги чемпионов.

"Конечно, это очень важно, болельщики Фенербахче скучали по Лиге чемпионов.

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Надеюсь, мы хорошо подготовимся и у нас будет хороший план на игру 20 июля. Это важно и для Турции, и для Фенербахче. Динамо – сложный соперник, они хорошо играют. Я надеюсь на лучшее, что мы хорошо сыграем и пройдем дальше", – цитирует Дурсуна официальный сайт турецкой команды.

К слову, накануне Фенербахче в очередном спарринге одолел Халл Сити (2:0), одержав уже пятую победу подряд.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче состоится 20 июля в Лодзе. Ответный матч – 27 числа в Стамбуле.

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