Динамо завершило участь у традиційному футбольному фестивалі в Альпах, провівши в рамках благодійного турне шість поєдинків під гаслом "Грай за мир / Зупини війну!". Суперниками "біло-синіх" були місцеві Івердон-Спорт, Лозанна Спорт, Сьйон (двічі), Янг Бойз та Люцерн. Напередодні кияни покинули гостинну Швейцарію і автобусом вирушила до Ліона, у передмісті якого оселилася, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Дорога між швейцарським і французьким містами заняла трохи більше п'яти годин. О 18:00 команда провела перше тренування на арені "Стад П'єр Раджон" у Бургуен-Жальє. Цьому передувала активна розминка з використанням бар'єрів, після чого команда поділилася на три групи та приступила до вправ на покращення реакції та швидкості у великих квадратах. Головним завданням було втримати м'яч, передаючи його максимум у два дотики. Основна частина тренування була присвячена тактиці та роботі над атакою та обороною.

Нагадаємо, вже у вівторок, 12 липня, Динамо проведе з Ліоном одразу два спаринги: перша зустріч відбудеться о 19:00, а друга – о 22:00, команди зіграють між собою різними складами.

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