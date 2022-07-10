Турки продовжують підготовку до протистояння з Динамо в Лізі чемпіонів.

Товариський матч

Фенербахче – Халл Сіті – 2:0

Голи: Гюлер, 87, Дурсун, 88

Фенербахче зустрівся з Халл Сіті. Клуби нещодавно оформили повноцінний трансфер Аллах'яра Сайядманеша, а тепер закріпили добрі стосунки контрольним матчем.

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Турки перемогли завдяки двом пізнім голам Гюлера та Дурсуна. Аллах'яр відіграв годину за Халл, але колишній форвард Зорі нічим не відзначився.

Цей спаринг став вже шостим для Ференбахче в рамках підготовки до Ліги чемпіонів. Віцечемпіони Туреччини виграли 5 матчів, а в трьох останніх не пропускали.

Зазначимо, що поєдинок другого кваліфікаційного раунду ЛЧ Динамо Київ – Фенербахче відбудеться 20 липня у Лодзі. Матч-відповідь – 27 числа у Стамбулі.