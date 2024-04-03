Найкращим тренером 22-го туру визнано наставника Динамо Олександра Шовковського, повідомляє прес-служба УПЛ.

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49-річний фахівець набрав 48% голосів вболівальників у Instagram та 34,2% у Google Form. Нагороду ж найкориснішого гравця отримав півзахисник Чорноморця Артур Авагімян (42% голосів у Instagram та 44% у Google Form).

Нагадаємо, одесити розбили Полісся з рахунком 4:1, а Авагімян оформив хет-трик. Підопічні Шовковського на виїзді розгромила полтавську Ворсклу (5:1).

Динамо після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, набравши 41 очко (і має 3 гри в запасі). Чорноморець з 36-ма пунктами восьмий.

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