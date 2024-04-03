Лучшим тренером 22-го тура признан наставник Динамо Александр Шовковский, сообщает пресс-служба УПЛ.

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49-летний специалист набрал 48% голосов болельщиков в Instagram и 34,2% в Google Form. Награду же самого полезного игрока получил полузащитник Черноморца Артур Авагимян (42% голосов в Instagram и 44% в Google Form).

Напомним, одесситы разбили Полесье со счетом 4:1, а Авагимян оформил хет-трик. Подопечные Шовковского на выезде разгромили полтавскую Ворсклу (5:1).

Динамо после 22-х туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 41 очко (и имеет 3 игры в запасе). Черноморец с 36-ю пунктами восьмой.

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