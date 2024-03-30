Чорноморець перервав невдалу серію розгромною перемогою над Поліссям – вихованець Шахтаря оформив хет-трик
Чорноморець у виїзному поєдинку 22-го туру УПЛ розбив Полісся. Читайте огляд матчу на "Футбол 24".
Чорноморець у попередніх 4 матчах не знав смаку перемог. Щоправда, у Полісся ситуація гірша – серія без перемог налічувала 7 поєдинків. Гру активніше розпочали одесити, але Бойчук трохи не встиг на дальню стійку, аби замкнути скидку. Полісся відповіло пострілом Петряка – трохи неточно.
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Ближче до перерви вже Полісся мало супершанс. Луїфер Ернандес з кількох метрів не забив – Брагару героїчно виніс м'яч з лінії воріт. Ндукве пробив під поперечку – Варакута перевів на кутовий. На перерву команди так і пішли з нулями на табло.
Все змінилось у другому таймі. Бадібанга протягнув правим флангом та без перешкод навісив, а Авагімян замкнув на дальній стійці. На 60-й хвилині Чорноморець подвоїв перевагу – непогана контратака, Брагару скинув на Авагімяна, а той вбіг у штрафний та пробив у ближній кут. А ще через 3 хвилини Артур шикарним пострілом зі штрафного оформив хет-трик!
Полісся змогло відіграти один м'яч – Кушніренко замкнув навіс Мустафаєва з кутового. Щоправда, Богдан дуже швидко підвів Полісся, отримавши другу жовту за необов'язковий фол проти Кузика. Після цього градус напруги зріс – Авагімян, Таллес Коста та Бойко отримали жовті в одному епізоді. А Кузик вже на 90-й хвилині поставив крапку в зустрічі – результативна передача в активі Штогріна.
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