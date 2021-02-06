В рамках суботньої програми 21-го туру Серії А Спеція на виїзді переграла Сассуоло. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 21-й тур

Сассуоло – Спеція – 1:2

Голи: Капуто, 25 – Ерліч, 39, Гаясі, 78

Дженоа – Наполі – початок о 21:45

Сассуоло у рідних стінах приймав Спецію. У середині першого тайму Капуто отримав розрізну від Обіанга, увірвався до штрафного майданчика, вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього – 1:0. На 39-й хвилині Ерліч головою замкнув подачу з кутового та зрівняв рахунок.

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У другій половині зустрічі гольова засуха тривала до 78-ї хвилини, поки гості не реалізували ще один стандарт – цього разу відзначився Гаясі. Гравці Сассуоло одразу пішли в атаку, прагнучи повернути хоча б рівновагу, однак до кінця матчу забити так і не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Спеції – 1:2.

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