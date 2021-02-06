В рамках субботней программы 21-го тура Серии А Специя на выезде переиграла Сассуоло. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 21-й тур

Сассуоло – Специя – 1:2

Голы: Капуто, 25 – Эрлич, 39, Гаяси, 78

Дженоа – Наполи – начало в 21:45

Сассуоло в родных стенах принимал Специю. В середине первого тайма Капуто получил разрезную от Обианга, ворвался в штрафную, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него – 1:0. На 39-й минуте Эрлич головой замкнул подачу с углового и сравнял счет.

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Во второй половине встречи голевая засуха продолжалась до 78-й минуты, пока гости не реализовали еще один стандарт – на этот раз отличился Гаяси. Игроки Сассуоло сразу пошли в атаку, стремясь вернуть хотя бы равновесие, однако до конца матча забить так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Специи – 1:2.

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