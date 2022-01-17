В рамках програми дня у 22-му турі Серії А було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 22-й тур

Мілан – Спеція – 1:2

Голи: Леау, 45+1 – Агудело, 64, Гаясі, 90+6

Болонья – Наполі – 0:2

Голи: Лосано, 20, 47

Фіорентина – Дженоа – початок о 21:45

Мілан у рідних стінах приймав Спецію. В разі перемоги "россонері" вийшли б на першу позицію в Серії А. Господарі заволоділи ініціативою одразу зі стартовим свистком, створивши низку небезпечних моментів і навіть заробивши пенальті на 45-й хвилині – щоправда, Тео Ернандес з "позначки" пробив повз ворота. Втім, вже за хвилину Леау таки вивів підопічних Стефано Піолі вперед, отримавши пас на хід від Круніча й перекинувши Проведеля. 1:0!

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Здавалося, що в другому таймі Мілан легко доб'є суперника, однак не все сталося, як гадалося. Спеція сильно додала по перерві, зрівнявши рахунок на 64-й хвилині – це Агудело, тільки-но з'явившись на полі, замкнув простріл від Верде. Після цього команди розмінялись низкою перспективних атак, однак підопічним Стефано Піолі так і не вдалося забити другий гол.

Ба більше – на останніх секундах Коваленко, який вийшов на 80-й хвилині, прийняв м'яч на лівому фланзі й одразу ж прострілив у штрафний на Гаясі, а той впевнено переграв Меньяна. 1:2! Спеція святкує сенсаційну перемогу!

AC Milan 1-2 Spezia

95th minute winner from Gyasi. pic.twitter.com/isi46b4VFN — Alhaji Papa Kwabena Bean (@saintruddy) January 17, 2022

У паралельному поєдинку Наполі зустрічався з Болоньєю. Перший тайм пройшов доволі рівно, але партенопейці діяли гостріше. Саме вони відкрили рахунок на 20-й хвилині внаслідок прострілу Ельмаса – його замкнув Лосано. 1:0! До перерви цифри на табло не змінились, однак через 2 хвилини після відновлення гри гості подвоїли свою перевагу. Неаполітанці розкатали контратаку 3-в-2, в завершенні якої Лосано прийняв пас від Руїса, переграв голкіпера й пробив у порожні ворота. 0:2!

На 56-й хвилині Лосано міг і хет-трик оформити, однак його постріл метрів з 17-ти парирував Скорупскі. Болонья огризнулася кількома перспективними атаками – втім, відігратись господарям так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Наполі.

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