В рамках программы дня в 22-м туре Серии А было проведено два матча. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 22-й тур

Милан – Специя – 1:2

Голы: Леау, 45+1 – Агудело, 64, Гаяси, 90+6

Болонья – Наполи – 0:2

Голы: Лосано, 20, 47

Фиорентина – Дженоа – начало в 21:45

Милан в родных стенах принимал специю. В случае победы "россонери" вышли бы на первую позицию в Серии А. Хозяева завладели инициативой сразу же со стартовым свистком, создав ряд острых моментов и заработав пенальти на 45-й минуте – правда, Тео Эрнандес с "точки" пробил мимо ворот. Впрочем, уже через минуту Леау вывел подопечных Стефано Пиоли вперёд, получив пас на ход от Крунича и перебросив Проведеля. 1:0!

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Казалось, что во втором тайме Милан легко добьет соперника, однако не тут-то было. Специя сильно прибавила после перерыва, сравнив счёт на 64-й минуте – это Агудело, едва появившись на поле, замкнул прострел от Верде. После этого команды разменялись рядом перспективных атак, однако подопечным Стефано Пиоли так и не удалось забить второй гол.

Более того – на последних секундах Коваленко, вышедший на 80-й минуте, принял мяч на левом фланге и сразу же прострелил в штрафную на Гаяси, а тот уверенно переиграл Меньяна. 1:2! Специя празднует сенсационную победу!

AC Milan 1-2 Spezia

95th minute winner from Gyasi. pic.twitter.com/isi46b4VFN — Alhaji Papa Kwabena Bean (@saintruddy) January 17, 2022

В параллельном поединке Наполи встречался с Болоньей. Первый тайм прошёл довольно ровно, но партенопейцы действовали острее. Именно они открыли счёт на 20-й минуте вследствие прострела Эльмаса – его замкнул Лосано. 1:0! До перерыва цифры на табло не изменились, однако через две минуты после возобновления игры гости удвоили своё преимущество. Неаполитанцы раскатали контратаку 3-в-2, в завершении которой Лосано принял пас от Руиса, обыграл голкипера и пробил в пустые ворота. 0:2!

На 56-й минуте Лосано мог и хет-трик оформить, однако его выстрел метров с 17-ти парировал Скорупски. Болонья огрызнулась несколькими перспективными атаками – впрочем, отыграться хозяевам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Наполи.

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