Мілан відкрив рахунок наприкінці першого тайму, але по перерві пропустив у відповідь. На останніх хвилинах "россонері" влаштували навалу. Вдалося навіть забити, але арбітр скасував гол, поспішивши зафіксували фол на Ребічі.

А в компенсований час Спеція вирвала перемогу на контратаці. Коваленко в дотик проштовхнув на Г'ясі, а той забив вирішальний гол! Віктор вийшов на поле на 80-й хвилині та став героєм зустрічі.

Спеція завдяки асисту Коваленка здобула сенсаційну перемогу над Міланом