Коваленко підписав вирок Мілану – відео асисту українця на Сан-Сіро
22:08 - Читать на русском
Спеція сенсаційно прибила Мілан (2:1). Віктор Коваленко створив переможний гол. Дивіться огляд матчу в цій новині.
Кевін Агудело 64’
Еммануель Гаясі 90+6’
64’ Кевін Агудело
90+6’ Еммануель Гаясі
Мілан відкрив рахунок наприкінці першого тайму, але по перерві пропустив у відповідь. На останніх хвилинах "россонері" влаштували навалу. Вдалося навіть забити, але арбітр скасував гол, поспішивши зафіксували фол на Ребічі.
А в компенсований час Спеція вирвала перемогу на контратаці. Коваленко в дотик проштовхнув на Г'ясі, а той забив вирішальний гол! Віктор вийшов на поле на 80-й хвилині та став героєм зустрічі.
Спеція завдяки асисту Коваленка здобула сенсаційну перемогу над Міланом
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