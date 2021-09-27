Черговим новачком "орлят" повинен стати колишній півзахисник Ніцци Орельєн Нгіамба, стверджує L’Equipe.

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За інформацією видання, 22-річний француз найближчим часом повинен пройти медогляд та підписати контракт на три сезони. У послугах Нгіамба нібито зацікавлений особисто наставник Спеції Тьягу Мотта.

Додамо, що трансферне вікно в Італії зачинене, але можна реєструвати вільних агентів. Саме у такому статусі перебуває Орельєн після свого прощання з Ніццою. Відзначимо, що Нгіамба – це прямий конкурент Віктору Коваленку, адже теж грає на позиції в центрі півзахисту.

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