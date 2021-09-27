Очередным новичком "орлят" должен стать бывший полузащитник Ниццы Орельен Нгиамба, утверждает L'Equipe.

Шахтер – Интер: Коваленко оценил шансы "горняков" в матче Лиги чемпионов

По информации издания, 22-летний француз в ближайшее время должен пройти медосмотр и подписать контракт на три сезона. В услугах Нгиамба якобы заинтересован лично наставник Специи Тиагу Мотта.

Добавим, что трансферное окно в Италии закрыто, но можно регистрировать свободных агентов. Именно в таком статусе находится Орельен после своего прощания с Ниццей. Отметим, что Нгиамба – это прямой конкурент Виктору Коваленко, ведь тоже играет на позиции в центре полузащиты.

Магічний Маліновський дав майстер-клас Шахтарю, Баварія змушує Динамо тремтіти, Арсенал і Барса віджили – огляд вікенду