Специя вскоре подпишет еще одного игрока на позицию Коваленко
Итальянская Специя до сих пор ищет возможности усилить состав.
Очередным новичком "орлят" должен стать бывший полузащитник Ниццы Орельен Нгиамба, утверждает L'Equipe.
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По информации издания, 22-летний француз в ближайшее время должен пройти медосмотр и подписать контракт на три сезона. В услугах Нгиамба якобы заинтересован лично наставник Специи Тиагу Мотта.
Добавим, что трансферное окно в Италии закрыто, но можно регистрировать свободных агентов. Именно в таком статусе находится Орельен после своего прощания с Ниццей. Отметим, что Нгиамба – это прямой конкурент Виктору Коваленко, ведь тоже играет на позиции в центре полузащиты.
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