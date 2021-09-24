Колишній півзахисник Шахтар Віктор Коваленко, який наразі грає за Спецію, чекає від "гірників" гідного матчу проти Інтера.

"У Інтера пішли кілька головних гравців, але не варто думати, що без них буде легко, це також хороша і небезпечна команда. Сподіваюся, гра буде цікава і Шахтар переможе.

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Звичайно, я зараз говорю як уболівальник Шахтаря, але я особисто знаю всіх хлопців, всіх гравців "гірників" і впевнений, що хлопці дадуть бій в матчі з Інтером.

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У Шахтаря хороший тренерський склад, впевнений, вони точно знають, яку тактику застосувати проти Інтера, адже містер Де Дзербі провів стільки років в Італії і досягав успіху в Серії А. Хочу побажати удачі Шахтарю і вийти з протистояння у вівторок з 3 очками в скарбничці", – сказав Коваленко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Шахтар та Інтер зустрінуться вже у вівторок, 28 вересня. Матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів на київському НСК Олімпійський розпочнеться о 19:45. Поєдинки першого туру обидві команди програли – Шерифу та Реалу відповідно.

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