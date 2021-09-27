1. Гвардіола нарешті обіграв Тухеля. Реванш за три весняні фіаско та програний фінал ЛЧ. Пеп зумів здолати максимально непоступливу команду. Челсі відмовився від пресингу та віддав м'яч Сіті, але план лондонців був перекреслений однією помилкою на початку другого тайму. "Містяни" весь матч тримали ситуацію під контролем, нічого не дозволили створити Челсі та заслужено повернулися в когорту лідерів АПЛ. А Канселу шикарною грою на лівому фланзі та ефективною взаємодією з Грілішем не дозволив згадати про травмованого Зінченка.

Челсі – Ман Сіті: Гвардіола розбиває непереможного лідера АПЛ не без випадковості – Зінченко отримав майстер-клас

2. Блискучий Маліновський. Інтер і Аталанта видали справжній трилер: швидкий гол, камбек, нереалізований пенальті та скасований гол на останніх хвилинах. А головним героєм цього шоу став Маліновський. Суперники дозволяли бити, чим українець користувався на всі 100. Руслан спершу сам забив розкішним ударом, а потім своїм пострілом організував гол для Толоя. Ще й в стійку бахнув зі штрафного. Ще й створив 5 моментів партнерам. Ще й в дриблінгу був ефективний. Фантастика! Руслан дав майстер-клас Шахтарю і посилив тиск на Петракова.

Інтер – Аталанта: найкращий матч українця в Італії з часів Шеви, лідерство Маліновського в Бергамо і замітки для Шахтаря

3. Ковток свіжого повітря для Барселони. Кризові каталонці зламали безвиграшну серію в матчі зі слабким Леванте. Суперник надав "блаугранас" всі умови: не пресингував і грубо помилявся в обороні. Барса відвела душу, створивши десяток хороших нагод. Депай на висоті, Гаві прогресує, зникли бездумні навіси. Дехто вже встиг пов'язати позитивні зміни з відсутністю дискваліфікованого Кумана на лаві запасних. Його асистент Схрьодер впорався на відмінно. Питання тільки до реалізації. Розгром трапився аж на останніх хвилинах з камбеком Фаті.

4. Динамо, тремти – Баварія вбивча навіть вдесятьох. Мюнхенці перед матчем з чемпіоном України розбили Гройтер Фюрт. Не завадив експеримент Нагельсманна з трьома захисниками – виглядало цікаво. Баварія весь другий тайм провела в меншості через вилучення Павара, але не мала жодних труднощів. Єдиний негатив – Лєвандовскі не побив черговий рекорд і перервав свою результативну серію (його момент завершився автоголом). Де шанси Динамо? У Бундеслізі всі грають з Баварією у суїцидальний відкритий футбол, а Луческу припаркує автобус.

5. Ти не ти, коли без Холанда. Дортмунд також провів тайм у меншості (Дауд отримав вилучення через самодурство Айтекіна), тому поразка від Гладбаха не повинна дивувати. Дивує те, що навіть у рівних складах жовто-чорна Борусія була гіршою на полі. Виправдання очевидне – команда вийшла на гру без травмованих Холанда, Ройса та Рейни. Імпотентна атака не змогла компенсувати звичні провали оборони. БД відстає від Баварії на 4 очки, а на друге місце юний Вірц витягнув Байєр. Головні кадри вікенду в Німеччині – сльози Фрайбурга, який прощається зі своїм стадіоном.

Christian Streich ️pic.twitter.com/AYU7XH57fM — Get German Football News (@GGFN_) September 27, 2021

6. У Північному Лондоні знову вогонь, Арсенал – живий. Місяць тому "шпори" та "каноніри" були на різних полюсах таблиці, пройшло три тури – і вони здибалися рівно посередині. Арсенал виграв дербі, показавши найкращий футбол при Артеті. Обамеянг відсвяткував гол у стилі Анрі, а юні вихованці Сака та Сміт-Роу змусили Емірейтс шаленіти. Тоттенхем же прогнозовано падає з вершини. Кейн ніяк не може набрати оптимальну форму, а Нуну – найкращий тренер АПЛ у серпні – вже виглядає кандидатом на звільнення.

7. Саррі показав нове обличчя та виграв дербі. Лаціо розірвав Рому швидкими атаками, не наполягаючи на володінні. Незвична картина для команди Саррі, його фірмовий футбол простежувався тільки в початковій стадії атак. Однак чудова гра Іммобіле допомогла прибити "вовків". Один з голів оформив Педро, який ще в травні забивав у дербі в футболці Роми. Моурінью запропонував у відповідь лише стандарти. "Джаллороссі" ожили занадто пізно, тому Жозе після матчу влаштував розбір польотів прямо на полі. Рома злою їде до Зорі.

8. Сульшер – out? У Манчестер Юнайтед три поразки в 4 останніх матчах. І між ними дика перемога над Вест Хемом. Поєдинок з Астон Віллою також міг завершитися драматичним порятунком, але Бруну з пенальті пальнув вище воріт. Звинувачувати Фернандеша хочеться в останню чергу, адже він був найкращим в команді – віддав 10 передач під удар. Але самої команди на полі не було. МЮ виглядав розбитим, а подекуди нікчемним. Роналду не рятує, а тільки збільшує запити вболівальників. Все менше впевненості, що Сульшер впорається.

9. Ідеальні результати Наполі. Спалетті сенсаційно лідирує в Серії А. Наполі – єдина команда в топ-4 лігах, яка йде без втрат. Допоміг, звичайно, приємний календар, але третя поспіль суха перемога не може бути випадковою. Неаполітанці демонструють дуже солідний футбол, а Кулібалі та Осімхен роблять різницю на різних кінцях поля. Цього вікенду Наполі переграв незручний Кальярі, а через тиждень – іспит проти симпатичної та ефективної Фіорентини.

10. Мадрид забуксував, і не лише Реал. Атлетіко вичерпав ліміт везіння. Хетафе та Еспаньйол вдавалося дотискати, а от на полі Алавеса (найслабшої команди чемпіонату) "матрацників" настигла заслужена поразка. Грізманн не той, Суарес без моментів, оборона фейлить. Атлетіко не виправдовує статус фаворита чемпіонських перегонів. Щоправда, Реал також далекий від ідеалу. "Вершкові" втратили шанс зробити гандикап на вершині Ла Ліги, розписавши нулі з Вільяреалом. Анчелотті мусить виправляти пресинг і латати дірки на флангах оборони.