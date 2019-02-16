Спаллетти объяснил, что должен сделать Икарди для возвращения в состав Интера

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти объяснил отсутствие нападающего Мауро Икарди в заявке "нерадзурри" на матч 24-го тура Серии А против Сампдории.

"Я должен повторить, что решение об Икарди было очень болезненным выбором, но главное – быть справедливым к команде. В раздевалке мы говорим друг другу все прямо в лицо.

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Решение было не мерой против Мауро, оно было принято для Интера и наших болельщиков. Мы больше ничего не могли сделать, нам было очень трудно принять это решение. Хотя мы, конечно, хотим использовать потенциал Икарди.

Вернется ли он в команду? Есть логичные шаги. Прежде всего это касается командного аспекта, в раздевалке он должен вернуть уважение. Все очень просто.

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В общем мало что изменилось, Ханданович уже был капитаном. Наш настоящий капитан в раздевалке – Раноккия, он всегда защищает Интер, даже в социальных сетях", – цитирует Спаллетти Calciomercato.

Икарди в текущем сезоне Серии А забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 20-и матчах за Интер.