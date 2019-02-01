Спаллетті: Перішіча обманули з трансфером в Арсенал

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті наїхав на генерального директора міланського клубу Джузеппе Маротту.

Спаллетті вважає, що насправді лондонський Арсенал не цікавився хавбеком Інтера Іваном Перішічем. Також, наставник "нерадзуррі" розкритикував гендира міланців Джузеппе Маротту через розголошення інформації про бажання Перішіча покинути клуб.

Перішіч не покине Інтер до кінця сезону попри бажання піти

"Перішіч опинився в центрі трансферної саги, але він професіонал, який розуміє свою роль, і вчора у нього був вже зовсім інший настрій. Такі речі відбуваються в трансферні вікна – гравець отримав вражаючу пропозицію і піддався спокусі. Втім, потім він усвідомив, що пропозиція була несправжньою і що його обдурили, та зробив крок назад. Тепер він продовжить тренуватися, як тільки зможе подумки зосередитися на Інтер. Ми дозволимо йому грати.

Не знаю, чи було хорошим рішенням оголошувати той факт, що Перішіч хотів піти. Коли він все усвідомив і відступив від трансферних справ, збиток вже було завдано. Анонс його можливого відходу лише створив напругу навколо Івана і всієї команди", – цитує Спаллетті Football Italia.

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