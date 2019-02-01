Спаллетти: Перишича обманули с трансфером в Арсенал

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти наехал на генерального директора миланского клуба Джузеппе Маротту.

Спаллетти считает, что на самом деле лондонский Арсенал не интересовался хавбеком Интера Иваном Перишичом. Также, наставник "нерадзурри" раскритиковал гендира миланцев Джузеппе Маротту из-за разглашения информации о желании Перишича покинуть клуб.

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"Перишич оказался в центре трансферной саги, но он профессионал, понимающий свою роль, и вчера у него было уже совсем другое настроение. Такие вещи происходят в трансферные окна – игрок получил впечатляющее предложение и поддался искушению. Впрочем, потом он осознал, что предложение была ложным и что его обманули, и сделал шаг назад. Теперь он продолжит тренироваться, как только сможет мысленно сосредоточиться на Интере. Мы позволим ему играть.

Не знаю, было ли хорошим решением объявлять тот факт, что Перишич хотел уйти. Когда он все осознал и отступил от трансферных дел, ущерб уже был нанесен. Анонс его возможного ухода только создал напряжение вокруг Ивана и всей команды", – цитирует Спаллетти Football Italia.

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