Трансферне вікно, зима-2019. Дедлайн (LIVE)

Зимове трансферне вікно-2019 закривається 31 січня у провідних лігах Європи. Щоб не прогавити найцікавіші переходи, слідкуйте за оперативними новинами дедлайну на "Футбол 24".

Сьогодні останній шанс підсилитися перед другою половиною сезону мають клуби чемпіонатів Англії, Франції, Німеччини та Іспанії.

Англійські та американські таланти рвуться в Бундеслігу – Санчо та Пулішіч показали зразковий приклад

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Цього дня варто очікувати і знакових переходів. Зокрема, шотландський Селтік може оголосити про трансфер Мар'яна Шведа. Очікується, що вихованець Карпат укладе угоду з "кельтами" та відіграє в Карпатах сезон 2018/19.

9:45. Ще один неочікуваний трансфер може оформити Парі Сен-Жермен. Французький гранд нібито хоче придбати одноклубника Вейна Руна по ДС Юнайтед Лусіано Акосту. Ціна питання – 10 млн доларів.

9:39. Британське видання Sky Sports стверджує, що сьогодні ПСЖ спробує придбати Вілліана – він має замінити свого травмованого співвітчизника Неймара.

9:26. Атакувальний півзахисник львівських Карпат Хорхе Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт – оренда до кінця року.