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Перішіч не покине Інтер до кінця сезону попри бажання піти

18:55 86 Читать на русском
Перішіч не покине Інтер до кінця сезону попри бажання піти
Іван Перішіч / Фото: соцмережі

Спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо розповів про майбутнє Івана Перішіча.

"Перішіч хоче піти за кордон, але прийнятних пропозицій немає. Якщо він залишиться, я чекаю від нього того ж професіоналізму, що й завжди. Ми чекаємо, що він повернеться до роботи, і це не буде проблемою. Не думаю, що це займе довгий час.

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Я можу сказати, що трансферний ринок для Інтера закритий. У Шіме Врсалько були деякі проблеми зі здоров'ям, тому ми відразу ж закрили позицію Седріком Соарешем.

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В останні роки у клубу був важкий шлях, власники змінювалися тричі. Але тепер у нас солідний і амбітний власник, який хоче досягати великих речей зі спокоєм і часом", – цитує Аузіліо Football-italia.

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Теги
Іван Перішіч Іван Перішіч Інтер Інтер Італія П'єро Аузіліо
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