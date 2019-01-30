Перішіч не покине Інтер до кінця сезону попри бажання піти

Спортивний директор Інтера П'єро Аузіліо розповів про майбутнє Івана Перішіча.

"Перішіч хоче піти за кордон, але прийнятних пропозицій немає. Якщо він залишиться, я чекаю від нього того ж професіоналізму, що й завжди. Ми чекаємо, що він повернеться до роботи, і це не буде проблемою. Не думаю, що це займе довгий час.

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Я можу сказати, що трансферний ринок для Інтера закритий. У Шіме Врсалько були деякі проблеми зі здоров'ям, тому ми відразу ж закрили позицію Седріком Соарешем.

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В останні роки у клубу був важкий шлях, власники змінювалися тричі. Але тепер у нас солідний і амбітний власник, який хоче досягати великих речей зі спокоєм і часом", – цитує Аузіліо Football-italia.

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