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Спаллетті: Моє звільнення – це компетенція керівництва Інтера

06:00 161 Читать на русском
Спаллетті: Моє звільнення – це компетенція керівництва Інтера
Лучано Спаллетті / Фото: соцмережі

Наставник міланського Інтера Лучано Спаллетті прокоментував домашню поразку від Болоньї у матчі 22 туру Серії А.

"Мені здається, що наші гравці мене слухають, роблять те, що від них вимагається. Але на полі нам потрібен рух, без нього неможливо грати. Він дає перевагу. Також за допомогою руху досягається баланс.

Інтер – Болонья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Помітно, що нам чогось не вистачає. Інші команди сильніші за нас. Зміна тренера? Я думаю, що це повинно обговорювати керівництво. Воно вирішує, чи довіряє тренеру, це його компетенція. Думаю, що мені немає сенсу говорити про це", – цитує Спаллетті офіційний сайт Інтера.

Болонья сенсаційно обіграла Інтер: 22 тур Серії А, матчі неділі

Італія22 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Болонья: Неділя 03 лютого 2019

Інтер
Матч завершено
0 : 1
Болонья
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Теги
Інтер - Болонья Інтер Інтер Італія Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
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