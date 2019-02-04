Спаллетті: Моє звільнення – це компетенція керівництва Інтера

Наставник міланського Інтера Лучано Спаллетті прокоментував домашню поразку від Болоньї у матчі 22 туру Серії А.

"Мені здається, що наші гравці мене слухають, роблять те, що від них вимагається. Але на полі нам потрібен рух, без нього неможливо грати. Він дає перевагу. Також за допомогою руху досягається баланс.

Інтер – Болонья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Помітно, що нам чогось не вистачає. Інші команди сильніші за нас. Зміна тренера? Я думаю, що це повинно обговорювати керівництво. Воно вирішує, чи довіряє тренеру, це його компетенція. Думаю, що мені немає сенсу говорити про це", – цитує Спаллетті офіційний сайт Інтера.

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