Спаллетти: Мое увольнение – это компетенция руководства Интера

Наставник миланского Интера Лучано Спаллетти прокомментировал домашнее поражение от Болоньи в матче 22 тура Серии А.

"Мне кажется, что наши игроки меня слушают, делают то, что от них требуется. Но на поле нам нужно движение, без него невозможно играть. Оно дает преимущество. Также с помощью движения достигается баланс.

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Заметно, что нам чего-то не хватает. Другие команды сильнее нас. Смена тренера? Я думаю, что это должно обсуждать руководство. Оно решает, доверяет ли тренеру, это его компетенция. Думаю, что мне нет смысла говорить об этом", – цитирует Спаллетти официальный сайт Интера.

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