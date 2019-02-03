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Інтер – Болонья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

22:35 22 Читать на русском
Інтер – Болонья – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Інтер – Болонья – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Міланський Інтер сенсаційно поступився Болоньї у матчі 22 туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 22 тур

Інтер – Болонья – 0:1

Гол: Сантандер, 32

Болонья сенсаційно обіграла Інтер: 22 тур Серії А, матчі неділі

Болонья на виїзді сенсаційно обіграла Інтер. І перемога була здобута не випадково, адже Болонья досить активно атакувала та пробивала по воротах Хандановіча. Особливо виділявся Сантандер, який і став автором голу, замкнувши на ближній стійці подачу з кутового. Ікарді до перерви міг зрівняти рахунок, проте Скорупскі врятував в епізоді. Другий тайм вже був за Інтером, однак "чорно-синім" так і не вдалось відзначитись та зрівняти рахунок.

Італія22 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Болонья: Неділя 03 лютого 2019

Інтер
Матч завершено
0 : 1
Болонья
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