Сон проходить службу в корейській армії – з'явилися перші фото зірки Тоттенхема

Форвард Тоттенхема та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін перебуває на військовій базі на острові Чеджудо.

Світлини лідера "шпор" у військовій формі опублікувало агентство Yonhap. 27-річний футболіст служить у частині морської піхоти Південної Кореї.

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Форвард Тоттенхема проходить підготовку на рівні зі всіма іншими солдатами. Програма передбачає низку жорстких випробувань, серед яких тест на спротив сльозогінному газу, стрільба в умовах реального бою та марш на 30 кілометрів, яким завершується навчання.

Відзначимо, що строкова служба в Південній Кореї обов'язкова та складає 2 роки, однак спортсменам, які відзначилися особливими здобутками перед країною, скорочують термін до 3 тижнів. Сон виграв зі збірною Азійські ігри, завдяки чому отримав пом'якшення.

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