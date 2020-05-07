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Сон проходит службу в корейской армии - появились первые фото звезды Тоттенхэма

11:06 109 Читати українською
Сон проходит службу в корейской армии - появились первые фото звезды Тоттенхэма
Сон Хын Мин / Getty images

Форвард Тоттенхэма и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин находится на военной базе на острове Чеджудо.

Фотографии лидера "шпор" в военной форме опубликовало агентство Yonhap. 27-летний футболист служит в части морской пехоты Южной Кореи.

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Форвард Тоттенхэма проходит подготовку на уровне со всеми другими солдатами. Программа предусматривает ряд жестких испытаний, среди которых тест на сопротивление слезоточивому газу, стрельба в условиях реального боя и марш на 30 километров, которым завершается обучение.

Отметим, что срочная служба в Южной Корее обязательная и составляет 2 года, однако спортсменам, отличившихся особыми достижениями перед страной, сокращают срок до 3 недель. Сон выиграл со сборной Азиатские игры, благодаря чему получил смягчение.

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Англия Сон Хын Мин Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм Южная Корея Южная Корея
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