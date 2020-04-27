Від ван Дейка до Пуккі, від екс-зірки Шахтаря до космічного партнера Ярмоли – MVP сезону в кожній команді АПЛ

Коронавірус зупинив АПЛ за 10 турів до фінішу. На основі пройденої дистанції видання Sky Sports визначило найкращих гравців сезону в кожній команді. 7 британців, 6 представників континентальної Європи, 3 африканці, 2 бразильці, по 1 гравцю з Далекого Сходу та Австралії. Досить спойлерів – нумо до тексту.

Ліверпуль – Вірджил ван Дейк

Надійна оборона стала основою чемпіонського (де-факто) Ліверпуля. Ключова фігура в задній лінії мерсисайдців – Вірджил ван Дейк, який відіграв усі 29 поєдинків Прем'єр-ліги. Нідерландець допоміг Ліверпулю пропустити найменше голів, отримати найменше ударів у площину та допустити найменше моментів біля власних воріт. Команда відіграла на нуль аж 12 матчів. А ван Дейк доповнив свій захисний внесок чудовою роботою з м'ячем – він виконав найбільше передач у чемпіонаті (2210).

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Манчестер Сіті – Кевін де Брюйне

Манчестер Сіті після двох переможних сезонів без шансів програє титул Ліверпулю, однак Кевін де Брюйне все одно претендує на звання найкращого гравця АПЛ. В плані креативу він просто на іншій планеті, ніхто й близько не створює стільки моментів з гри. Бельгієць за крок від того, щоб побити рекорд АПЛ за кількістю асистів, який встановив Тьєррі Анрі у сезоні-2002/03. Кевіну потрібно всього лиш 5 гольових передач за останні 10 матчів.

Лестер – Вілфред Ндіді

Лестер – найкращий після Ліверпуля за голами з контратак. Наріжним каменем у півзахисті є Вілфред Ндіді – саме він запускає контрвипади. Нігерієць відповідає за повернення м'яча команді. І зарекомендував себе справжнім майстром у цьому. Ндіді – лідер АПЛ за відборами (4,4 в середньому за матч), інші центрхави й поряд не стояли. Найяскравіше важливість гравця проявляється під час його відсутності – взимку Вілфред через травму пропустив 5 матчів АПЛ, а Лестер набрав у цих поєдинках лише 2 очки з 15.

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Челсі – Вілліан

Останній гол Челсі перед коронавірусною паузою був забитий з передачі Віллана, передостанній бразилець забив сам. Дуже вчасний вибух від екс-лідера Шахтаря. Франк Лампард на карантині повинен серйозно задуматися щодо нового контракту для 31-річного бразильця (поточний завершується влітку). Вілліан – головна креативна сила Челсі в цьому сезоні: віддав 5 асистів і створив для партнерів 51 гольовий момент. Лампард будує команду навколо молодих талантів, але для такого досвідченого майстра потрібно знайти місце.

Манчестер Юнайтед – Харрі Магуайр

Манчестер Юнайтед минулого року зробив Харрі Магуайра найдорожчим захисником світу. Англієць впорався з тиском: у дебютному матчі проти Челсі забезпечив манкуніанцям "суху" перемогу та став гравцем зустрічі. Відтоді він не пропустив жодної хвилини в АПЛ, а згодом отримав капітанську пов'язку. Після першого січня Манчестер Юнайтед на чолі з Магуайром оформив 11 "кліншитів", а сам Харрі виборов лідерство у команді за важливими показниками (вдалі паси, перехоплення, виноси). 80-мільйонний новачок не міг краще провести стартові 9 місяців.

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Вулверхемптон – Адама Траоре

4 роки найкращим дриблером АПЛ залишався Вілфрід Заха, поки в цьому сезоні його з трону не скинув Адама Траоре. Вінгер Вулверхемптона в середньому за матч обігрує суперників по 6,25 раза – вражаючі цифри. Важко повірити, що такий футболіст випустився з академії Барселони. Також на ньому зав'язані контрвипади "вовків", які за цим компонентом програють лише Ліверпулю та Лестеру. У минулому сезоні Адама переважно підсилював гру з лави запасних, а в цьому – став одним з лідерів. Солідний прогрес.

Шеффілд Юнайтед – Дін Хендерсон

Шеффілд пропустив 25 голів – менше тільки у Ліверпуля. Орендований у МЮ молодий голкіпер Дін Хендерсон розкішно проводить першу кампанію на рівні АПЛ. Шеффілд – головне відкриття чемпіонату. Команда демонструє стабільний футбол, а єдиний матч з трьома пропущеними м'ячами припав на поєдинок з МЮ, в якому Дін грати не міг. У нього 74% парируваних ударів – четвертий показник в АПЛ і найкращий серед англійських воротарів. Манчестер Юнайтед має розглянути варіант з поверненням Хендерсона, адже він вже зараз має кращі цифри, ніж у Де Хеа.

Тоттенхем – Хин Мін Сон

Хин Мін Сон провів лише 2/3 ігрового часу в поточній АПЛ, але взяв безпосередню участь у 16 голах Тоттенхема – топ-1 серед "шпор". У січні-лютому він видав 5-матчеву результативну серію, яка завершилася дублем у ворота Астон Вілли. Далі кореєць отримав травму руки, а Моурінью без нього не виграв жодного з наступних 6 поєдинків у всіх турнірах і відкотився далеко від зони ЛЧ. Сон найчастіше в команді йде у дриблінг, найчастіше створює моменти та найчастіше асистує партнерам. Цей сезон обіцяв бути найкращим для нього в плані результативності.

Арсенал – П'єр-Емерік Обамеянг

П'єр-Емерік Обамеянг був останнім придбанням Венгера на чолі Арсенала – наскільки ж крутий прощальний подарунок зробив мсьє Арсен. Габонець до втручання коронавірусу забив 20 голів у всіх турнірах. Обамеянг може вдруге поспіль виграти "Золотий бутс" АПЛ (зараз мінус 2 від Варді), повторивши досягнення Анрі. У цьому сезоні лише Мане голами приніс своїй команді більше очок, ніж "Обама". І не варто забувати, що П'єр частіше грає на фланзі атаки Арсенала, а не в центрі.

Бернлі – Джеймс Тарковскі

Джеймс Тарковскі – оновлена версія свого наставника Шона Дайча. Такий же солідний центрбек, викуваний зі сталі. Тарковскі лідирує серед захисників АПЛ за виграними верховими єдиноборствами (145) та за повітряними виносами (81). Саме завдяки йому Бернлі в цьому сезоні пропускає зі стандартів мізерні 5% голів. Тарковскі в парі з Беном Мі не пропустив жодної хвилини в АПЛ з грудня 2018-го – ідеальні центрбеки для Бернлі.

Крістал Пелас – Вілфрід Заха

3 голи та 3 асисти в АПЛ зовсім не збуджують. Однак копнемо глибше в статистику Вілфріда Захи – і стане зрозуміло, що він залишається головною зброєю Крістал Пелас. На івуарійського вінгера припадає майже половина всіх обіграшів КП та зароблених фолів у фінальній третині, а ще 28% командних дотиків до м'яча в чужому штрафному майданчику. Потрібно також враховувати стиль Роя Ходжсона – "орли" далеко не в топі АПЛ за відсотком володіння та точністю передач.

Евертон – Рішарлісон

Рішарлісон став центральною фігурою в атаці Евертона. Він найбільше в команді б'є по воротах і найчастіше зустрічається з м'ячем у чужій карній зоні, а за кількістю голів поступається тільки партнеру по нападу Калверт-Льюїну. Вплив бразильця на гру "ірисок" цим не обмежується – він у лідерах як за створеними шансами, так і за дриблінгом. Ви здивуєтеся, але про головну заслугу Рішарлісона досі не згадано. Він неймовірно корисний без м'яча: за сезон здійснив 59 відбирань – на 20 більше, ніж будь-який інший форвард АПЛ.

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Ньюкасл – Мартін Дубравка

Мартін Дубравка дебютував за Ньюкасл в лютому 2018-го і відтоді не пропустив ні хвилини в АПЛ. У "сорок" найгірша атака в поточному сезоні, але вони перебувають на комфортній відстані від зони вильоту. Вирішальною стала гра словацького голкіпера на іншому кінці поля. Він зробив найбільше сейвів і врятував команду від 7,7 пропущеного гола відповідно до системи xG. Коронавірусна пауза дала Дубравці змогу залікувати пошкоджене коліно.

Саутгемптон – Денні Інгз

Денні Ігнз проводить грандіозний чемпіонат – грає в кожному матчі, забив 15 голів. Це більше, ніж за 4 попередні сезони разом взяті (заважали травми). Сказати, що м'ячі Інгза були життєво важливими для Саутгемптона – не сказати нічого. Він забив 43% всіх голів команди. Що цікаво, Денні найчастіше в цьому сезоні АПЛ відкривав рахунок – 13 разів. Без його внеску "святі" пленталися б на дні турнірної таблиці.

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Брайтон – Аарон Муй

Ніхто не здивувався, коли Брайтон у січні оформив повноцінний трансфер Аарона Муя. На правах оренди з Хаддерсфілда хавбек прекрасно зарекомендував себе у команді Грема Поттера. Тренер намагається поставити "чайкам" приємний оку комбінаційний футбол, заснований на володінні. А австралієць йому в цьому допомагає, здійснюючи в середньому понад 20 передач у фінальну третину. З приходом Поттера та Муя володіння Брайтона зросло на 14%, а точність пасів – на 7%.

Вест Хем – Деклан Райс

Деклан Райс – наймолодший з футболістів, які відіграли всі матчі АПЛ від свистка до свистка. 21-річний хлопчина набігав 317 кілометрів у чемпіонаті та 126 разів повертав м'яч своїй команді у середній третині, здійснивши 61 перехоплення. За всіма цими показниками партнер Ярмоленка на другому місці в АПЛ. Сильні сторони Райса не обмежуються витривалістю та вмінням зіграти у відборі. Він розпочав 25 атак Вест Хема, які завершилися ударами – ніхто інший з "молотобійців" не зрівняється.

Уотфорд – Етьєн Капу

Етьєн Капу – один з головних героїв запеклої боротьби Уотфорда за виживання. Перед Рідзвом "шершні" замикали турнірну таблицю з 9-очковим відставанням від рятівного місця. Однак потім Найджел Пірсон почав творити диво: з'явилися перемоги, вдалося розгромити Ліверпуль і вибратися з зони вильоту. Капу після Різдва відіграв за Уотфорд усі матчі чемпіонату, а в 5 жовтневих поєдинках без травмованого Етьєна команда не здобула жодної перемоги. Француз – найкращий у команді за всіма оборонними показниками.

Борнмут – Харрі Вілсон

У минулому сезоні Харрі Вілсон добре зарекомендував себе у Чемпіоншипі, ледь не вивівши Дербі в еліту. Наступний крок вихованця Ліверпуля – оренда з практикою на рівні АПЛ. Варто визнати, що Харрі скористався своїм шансом. У Борнмуті він завдав найбільше ударів (47), хоча провів лише 2 повні матчі Прем'єр-ліги. В активі Вілсона 3 голи з-за меж штрафного майданчика і 2 голи прямими пострілами зі штрафних.

Астон Вілла – Джек Гріліш

Попередній досвід Гріліша в АПЛ був жахливим – 18 поспіль поразок і виліт. Джек за 3 роки за межами топ-дивізіону видав серйозний прогрес, привернув увагу грандів, але мусив підтвердити свій клас на найвищому рівні. І він це зробив, ставши лідером Астон Вілли за голами (7) та асистами (6). На Грілішу найбільше в цьому сезоні фолять – 127 порушень. А головне: англієць поступається лише де Брюйне за кількістю створених моментів з гри. Джек організував 57 гольових нагод – четвертина командних.

Норвіч – Теему Пуккі

Теему Пуккі фантастично стартував, відзначившись 6 голами у перших 5 турах АПЛ. І хоч відтоді його результативність впала, справедливо сказати, що без фіна Норвіч виглядав би взагалі немічним. Пуккі забив 11 з 25 м'ячів "канарок" – 44% (жодна інша команда АПЛ настільки не залежить від одного бомбардира). Якщо врахувати ще 3 асисти, Теему буде єдиним гравцем у чемпіонаті, який взяв безпосередню участь більш ніж у половині голів команди.

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